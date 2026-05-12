日本の金利をコントロールする日本銀行（日銀）が利上げを行うと、私たちの生活にはさまざまな影響が出ます。まず注目したいのは、預金金利の上昇です。これまでほとんど利息がつかなかった普通預金や定期預金でも、金利が上がれば受け取れる利息は確実に増えていきます。預金額が大きい人ほど、この恩恵は分かりやすくなります。預金や国債金利は上昇さらに、金利上昇は資産運用の選択肢を広げるというメリットもあります。例えば