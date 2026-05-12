中国人が食べるタラバガニ5杯のうち、4杯は海に面していない東北地方の小都市・吉林省琿春市から輸送されたものだ。早朝、ベーリング海峡で漁船が網を引き上げると、その十数時間後には深い海の底を歩き回っていたタラバガニはすでに国境線を越え、中国の琿春市の畜養池でブクブクと泡を吹いている。そして翌日には、北京市や上海市、さらにはもっと遠くの都市で食卓に上る。こうしたスピーディーな運営で鮮度を保ったままカニを輸