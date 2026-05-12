YouTuberグループ・東海オンエアのりょうさんは5月11日、自身のInstagramを更新。ロングネイルに「手が良い女すぎる」「どこのギャル!?と思ったら」といった声が上がっています。【写真】東海オンエア・りょうのロングネイル「手だけ見ると完全に女www」りょうさんは「ネイルってテンション上がるんだね」とつづり、2枚の写真を投稿。シーシャやコーヒーを楽しむ様子を載せていますが、青と白のネイルが目を引きます。しかも、まる