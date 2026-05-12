各種パズルなどを手がけるやのまん（東京都台東区）は、光を透過するジグソーパズル各種を、2026年5月下旬に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。いずれも、星空写真家・KAGAYA氏の星空やオーロラの作品を使用している。「ハルニレの木と天の川」など全4種をラインアップ「プチパリエクリア〈150ピース〉」は、光が透過する150ピースのミニパズル。のりが不要のプラスチック製で、ディスプレー用のイーゼルが付属