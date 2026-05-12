Image: ADRIANO CONTRERAS / GIZMODO US Microsoft（マイクロソフト）のゲーム部門はこれまで「Microsoft Gaming」という名称を掲げていましたが、今回あらためて「Xbox」ブランドへと回帰する方針を明らかにしました。新CEOのAsha Sharma氏と最高コンテンツ責任者Matt Booty氏が、この方針を明記したXboxスタッフ宛ての社内メモを公開しています。これは一見、単なるブランド名の変更に見え