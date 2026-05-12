先月（4月）から自転車の運転に関しての法制度が新しくなっています。公道で交わる機会も多いバスのドライバーにも理解を深めてもらおうと、講習会が開かれました。 【写真を見る】バスのドライバーが自転車の新しい交通ルールに理解を深める講習会【岡山】 講習会は岡山電気軌道が開いたもので、各営業所の運行管理者ら約20人が参加しました。先月から新しくなった自転車の運転に関する法制度。講習会では、