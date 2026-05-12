子どもたちにバスを身近に感じてもらいたいと、岡山市内の小学校でバスの乗り方などを学ぶ教室がきょう（12日）開かれました。 【写真を見る】バスを身近に感じて 小学校で乗り方などを学ぶ ”バス教室”「初めて乗れてよかった」【岡山】 「急に降りたら危ないから前と後ろをよく見て降りるよ。何も来てない？降りるよ」 岡山市などが2013年から小学校で開いている「バス教室」です。岡山大学附属小学校の1年生・約80人が参