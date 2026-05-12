Image: ESA/DLR/FU Berlin 火星は、思っていたよりずっと変化する惑星かもしれません。火星は岩だらけの黄褐色の砂漠で、その景色は長いあいだほとんど変わらないと考えられてきました。ところが、欧州宇宙機関の探査機マーズ・エクスプレスが撮影した最新画像から、火星の地表が数十年という短い時間で目に見えるほど変化していた可能性が浮かび上がりました。火星の地表は数十年で変わって