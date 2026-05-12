山本知事は１２日の会見で整備が遅れていた安中総合射撃場のクレー射撃施設について、２０２９年度の開場を目指す考えを示しました。 安中総合射撃場は、鳥獣対策の一環で猟銃の教習や訓練を行う施設として県が安中市で整備しているものです。当初は２０２０年度に開場する予定でしたが、安全対策に不備があったため整備が遅れ、２０２４年３月にライフル射撃施設のみ先行して開場していました。 会見の中で山本知事は、