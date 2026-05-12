プロバスケットボールＢリーグ１部群馬クレインサンダーズは１１日、チャンピオンシップの準決勝進出をかけアウェイで千葉ジェッツと対戦しました。地元・太田市でも多くのファンが選手たちにエールを送りました。 チャンピオンシップ準々決勝・第３戦。パブリックビューイングの会場には、約８００人のファンが詰めかけました。 千葉との対戦を１勝１敗としたサンダーズ。エドゥとティ&#