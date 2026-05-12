甘楽町の公園に色とりどりのビニール傘が飾られ園内を彩っています。 甘楽町の甘楽総合公園の遊歩道で行われているこのイベントは、コロナ禍の２０２１年に明るい気持ちになってもらおうと町が始めたものです。 「上を向いて歩こう」をテーマに毎年４月から５月にかけて行われていて、６回目のことしは赤や青、黄色など７色のビニール傘約４７０本が９０メートルにわたって遊歩道を彩ります。 太陽