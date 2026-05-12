若者を狙った闇バイトが社会問題となる中、館林警察署ではオリジナルの啓発ドラマを制作し、犯罪に手を染めないよう注意を呼び掛けています。 この動画は、館林警察署が先月公開した啓発ドラマ、「闇バイト、背徳の連鎖」です。出演者は全て館林警察署の警察官や職員が務めています。 軽い気持ちで闇バイトに手を染めた大学生が、強盗致傷事件の実行役になり逮捕されるというストーリーで、視聴者を飽きさせないよ