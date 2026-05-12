中東情勢の悪化を受けて県庁の全部局による会合が開かれ、山本知事は「石油関連製品の価格上昇などの影響が出始めている」との認識を示し、「必要な対応をしていきたい」と述べました。 県庁で１２日に開かれた連絡会議。中東情勢の悪化を受けて庁内で情報を共有し部局横断での対応のため設置されているもので、２回目の開催です。 山本知事は前回の会合で、「特筆すべき大きな影響は出ていない」との認識を示していましたが、