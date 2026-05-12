富岡市で３４年続くシャクヤク園がことしを最後に閉園することになり、最後のシャクヤクをひとめ見ようと多くの人が訪れています。 富岡市上黒岩にある「富岡しゃくやく園」には、５０品種・約５０００株のシャクヤクが植えられています。ことしは、咲き始めが早かったのに加えて５月上旬に暖かい日が続いたことから一斉に開花し、いま見頃を迎えています。 シャクヤクは、ひとつの花が大きく華やかに咲くのが特徴で、白や赤、