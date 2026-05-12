東和銀行は１２日、新たな頭取に北爪功副頭取が６月に就任する人事を発表しました。江原洋頭取は、相談役会長に就任します。 北爪新頭取は、１９６４年生まれの６１歳。１９８７年に東和銀行に入行し、２０２０年から専務、２０２５年から副頭取に就任しました。12日の取締役会で人事案が内定したもので、来月２５日の株主総会と取締役会を経て正式に頭取に就任します。東和銀行で頭取が交代するのは６年ぶりです。 また、１２