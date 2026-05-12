イタリアの名門ユベントスは現地５月12日、2026-27シーズンの新ホームユニホームを発表した。新ユニは伝統のブラックとホワイトの縦縞をベースに、サプライヤーのアディダスとクラブのロゴはゴールドであしらわれている。クラブは公式サイトで、新ユニのコンセプトを次のように説明している。 「新ユニホームは、クラブの歴史的なシンボルを現代的で洗練された視点で再解釈。核心は、ブラックとホワイトの縦ストライプ