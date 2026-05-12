気象情報です。 きょうも日差しの下では汗ばむ暑さとなりましたね。 県内では雨が降っているところもあり、現在、県内全域に雷注意報が発表されています。 雨は13日未明までは降っているところもありますが、日中は天気が回復する見込みです。 最適温度15℃前後で、最高気温は24℃前後と昼間半袖で過ごしやすい気温となりそうです。 ▽13日(水) 午前9時の天気図 ▽13日(水)の天気 ▽13日(水)