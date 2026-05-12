被爆者の高齢化が進み体験の継承が課題となる中、１２日に９３歳の被爆者が証言者として初めて体験を語りました。 ９３歳の被爆者大橋和子さん。３月に自宅で転倒し、左手を骨折しながらも被爆体験証言者として初めての講話を心待ちにしていました。 大橋和子さん（９３）「そうなんですすごい緊張します。いい具合に話せればいいと思うがそればっかり思います」 あの日…１２歳だった大橋さんは建物疎開の片付け中に爆心地