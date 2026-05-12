修学旅行で長崎を訪れた高校生を対象にした平和学習が映画館で開かれました。 若い世代へ被爆の記憶をつなぐための新たな取り組みが模索されています。 平和学習が開かれたのは、長崎市のみらい長崎ココウォーク内の映画館。 神奈川県の横浜隼人高校の修学旅行生 約140人が参加しました。 （修学旅行生） 「映画館ならではだと思うので、やっぱり迫力が伝わると思う」 （修学旅行生） 「今まで直接