12日午後6時25分ごろ、北陸新幹線で停電が発生し、軽井沢―富山間の上下線で一時運転を見合わせた。同40分ごろ送電が戻り、運転を再開した。JR東日本によると、停電が起きたのは、電力会社側で落雷による停電があったためとしている。上下線の計3本で最大約25分の遅れが出て、乗客計約1700人に影響した。