バドミントン混合ダブルスで五輪２大会連続銅メダルを獲得した女子ダブルスの五十嵐有紗（旧姓東野）が１０日に、元選手でコーチの五十嵐優と六本木ヒルズ内にある高級ホテル「グランドハイアット東京」で結婚式を挙げた。出席した元日本代表の潮田玲子さんは、１１日までにインスタグラムのストーリーズで式の様子を紹介。バドミントン界の美女がドレスアップして勢ぞろいした一枚をアップした。新郎新婦の後ろに９人が並ん