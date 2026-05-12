宮崎市にある私立認可保育園の保育士4人が、園児を「ブス」と侮辱したり、家庭環境をからかったりする発言を繰り返していたことが、市と園への取材で12日分かった。市は不適切保育と認定し、改善指導した。園によると、保育士4人はいずれも既に退職したという。市によると、2025年6月に匿名の通報があり、市が園を立ち入り調査した結果、園児の容姿や家庭環境をからかう言動があったと確認。市が改善を指導した。同年12月、再