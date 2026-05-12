「巨人−広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）広島の田村俊介外野手が１軍昇格即スタメン起用され、同点の適時打を放った。０−１の四回は先頭・坂倉が右中間を破る二塁打。さらに持丸の左前打、二俣が死球を受けて１死満塁のピンチを招いた。ここで打席には田村を迎え、戸郷のフォークをバットの先で拾って右前への同点適時打とした。さらに床田の併殺崩れの間に三走が生還して勝ち越しに成功した。田村は左ハムストリン