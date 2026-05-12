◇夏場所３日目（１２日、両国国技館）新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が、西前頭２枚目・一山本（放駒）をすくい投げで下して、今場所初白星を挙げた。「（最後の投げは）とっさに体が勝手に動いた。立ち合いではね上げて、起こし上げたかったが、我慢できた」と振り返った。３日目での初白星には「気持ちと体のかみ合っていない部分があった。一日一番、状態がもっと良くなっていくようにやりたい」と語った。この日の白星で幕内