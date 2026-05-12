プロボクシング亀田３兄弟のいとこで、ＷＢＡ世界フェザー級５位の亀田京之介（ＭＲ）が１２日、大阪・堺市の所属ジムで取材に応じ、同級４位のルイス・ヌネス（ドミニカ共和国）とのWBA世界同級暫定王座決定戦（２４日、キルギス）への意気込みを語った。戦績は亀田が２３戦１６勝（９ＫＯ）５敗２分け、ヌネスが２３戦２３勝（１５ＫＯ）。当初は４月に同地で予定されていた試合が、国際情勢の悪化により延期に。仕切り直し