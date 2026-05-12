フジテレビの清水賢治社長が12日、東京・台場の同局本社で取材に応じ、4月改編の手応えについて語った。平日朝から夕方までの14時間生放送体制、ゴールデン・プライム帯の新番組投入、既存番組のリニューアルなど大幅改編に踏み切ったが、清水社長は「おかげさまでフジテレビの4月スタートは好調です」と述べ、視聴率、広告セールスともに回復傾向にあることをアピールした。フジテレビの清水賢治社長改編から1カ月あまりの段階な