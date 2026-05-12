米中首脳会談の直前、2026年5月12日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は、中国が、膠着状態が続くアメリカとイランとの仲介役となりうるのかを話題にした。専門家の見方は、米中のトップ会談で中東問題が解決とはいかないようだ。中国にとって、アメリカとイランの衝突をやめさせても国益にならないMCの大下容子さんは、会談のポイントとして「中国は本当に戦争の終結に協力するとみているか」と、中東情勢