社外取締役として、指名・報酬委員会にかかわる機会がある。毎回考えさせられるのが、社長の報酬をいかに決めるべきかという問いである。 学術的には一定の整理がある。市場水準との比較、短期インセンティブ（STI）と長期インセンティブ（LTI）の組み合わせ、企業価値との連動。機関投資家からも、報酬の水準や構成について厳しい視線が向けられる。説明責任が求められる時代において、制度としての整備は進んできたと言える