秋田朝日放送 横手市大森町の大森リゾート村で芝桜フェスタが始まり、白や濃いピンク色の花が見頃を迎えています。 丘一面に植えられたおよそ１０万株のシバザクラ。スキー場の斜面を利用してツツジやサクラの形が浮かび上がるように花を植え、初夏のお花見スポットとして親しまれるようになり今年で２３年目です。暖かな日差しを浴び花の色もより鮮やかに見えます。１２日は気温も上がり、横手市のほか仙北