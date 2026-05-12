秋田朝日放送 秋田市の勝平神社で「地口絵灯ろう祭り」が始まりました。今年も世相を表す様々な絵灯ろうが飾られています。 勝平神社の地口絵灯ろう祭りは毎年５月に行われ、今年、秋田市の指定文化財になりました。しゃれや言葉遊びを意味する「地口」や絵が描かれた灯ろうが神社の境内などに飾られ、今年は２００基以上の灯ろうが作られました。題材も様々で、春の選抜高校野球開会式で国家を独唱した秋田市の高校生・