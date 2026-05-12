この春、2つの高校が統合して誕生した小諸義塾高校。その吹奏楽部が快挙です。統合直前だった今年3月、旧小諸高校の吹奏楽部の金管楽器を担当するメンバーが、日本一を決めるコンクールで優勝を果たしました。日本一に輝いた音色。小諸義塾高校吹奏楽部に所属する8人のメンバーです。今年3月、神奈川県で行われた「日本ジュニア管打楽器コンクール」。高校生のアンサンブル部門「金管の部」で、全国の頂点