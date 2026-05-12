「JBL BandBox Solo」(左)、「JBL BandBox Trio」(右) ハーマンインターナショナルは、JBLブランドより、AIによるボーカルおよび楽器のステム分離機能を搭載した楽器用ポータブルアンプ内蔵Bluetoothスピーカー「JBL BandBox Solo/Trio」をクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて5月13日10時より先行販売開始する。通常販売価格はSoloが35,200円前後、Trioが84,700円前後。ク