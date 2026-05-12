世界三大映画祭のひとつ、「第79回カンヌ国際映画祭」が、フランス現地時間5月12日に開幕する。公式セレクションの一環として実施される名物企画「シネマ・ドゥ・ラ・プラージュ」では、高倉健主演『新幹線大爆破』（監督：佐藤純彌）の4K修復版が上映される（現地時間5月14日）。【画像】今回のカンヌ、主要部門で上映される日本作品パニック映画の金字塔として知られる本作は、1975年に公開。新幹線を舞台にした緊迫感あふれ