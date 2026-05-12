俳優・畑芽育の前髪ぱっつん動画が、ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の公式インスタグラムで、12日までに公開された。【動画】ドラマ『エラー』畑芽育の前髪を志田未来がばっさりカット→かわいすぎ同作は、畑と志田未来がW主演。とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わ