気象台は、午後7時32分に、大雨警報（浸水害）を諏訪市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長野県・諏訪市に発表 12日19:32時点中部では、12日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■諏訪市□大雨警報【発表】・浸水12日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量30mm