女優の江守沙矢（37）が12日、Xを更新。結婚と出産を報告した。江守は「皆様にご報告があります。私、江守沙矢は結婚し、2026年2月24日に第一子を出産いたしました」と報告し、ドレス姿や子どもの写真をアップした。続けて「本来であればもっと早くお伝えしたかったのですが、直近で子宮の手術を経験していたためハイリスクな妊娠・出産ということもあって、まずは母子の健康を最優先に考え、無事に産まれてから落ち着いたタイミン