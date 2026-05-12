フィリピン・ルソン島【マニラ共同】フィリピンの入国管理当局は12日、複数の幼児に性的な虐待をしたとして、強制性交などの疑いで名古屋簡裁から逮捕状が出た日本人の男（42）の身柄をルソン島南部タガイタイで拘束した。日本で保育関連の仕事に就いていたという。強制送還する。フィリピン警察の関係者が明らかにした。フィリピンの警察関係者によると、男は2018年5月ごろ、北海道の宿泊施設の浴室で、当時5〜6歳の複数の幼