お笑いコンビ、サバンナ高橋茂雄（50）が、複数の番組にレギュラー出演するNHK広報局は12日、高橋の今後の番組出演について「現在のところ、出演予定に変更はありません」と説明した。高橋が、コッシー役の声として定着しているEテレ「みいつけた！」の出演も、継続の方向となった。高橋を巡っては、「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）による「いじめを受けていた先輩芸人」の存在を告白（