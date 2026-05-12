◇パ・リーグ西武―ソフトバンク（2026年5月12日みずほペイペイD）4連勝中の西武が石井一成内野手（32）の2号2ランで先制した。0―0の5回無死一塁で、好投していた松本晴のスライダーを左翼テラス席に打ち込んだ。5月2日のロッテ戦（ZOZOマリンスタジアム）以来の西武移籍後2本目の本塁打で大きな先制点を叩き出した。チームは6日のソフトバンク戦から4連勝中。勝てば単独2位に浮上する。