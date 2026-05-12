◇MLB ジャイアンツ9-3ドジャース(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手は日本時間12日、ジャイアンツ戦で5打数ノーヒットの成績。ここ数試合で打撃のペースを落としている大谷選手の状態について、試合後にロバーツ監督が言及しました。この日「1番・DH」として先発出場した大谷選手。初回の第1打席からファーストゴロに倒れると、その後もジャイアンツの投手陣を攻略できず、5打数無安打の成績となりま