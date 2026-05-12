フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングス（FMH）の清水賢治社長が12日、都内の同局で会見を行い、FMHとしてメディア・コンテンツ事業に注力する方針を示した。この日FMHが発表した3月期連結決算では、営業利益で87億円の赤字を計上したものの、清水社長は「利益は回復傾向にある」「従来から方針を大幅に変更し、この1年は幅広い改革を行うことができた」と一定の手応えを示した。2月に決定した、都市開発事業への外部