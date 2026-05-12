5月12日、B1東地区のレバンガ北海道は、期限付移籍にて加入していたマックス・ヒサタケの契約満了を発表した。また移籍元であるB2東地区の青森ワッツはチームオプションの行使により、5月31日付で同選手との契約を解除し、自由交渉選手リストへ公示することを発表した。 28歳のマックス・ヒサタケはアメリカ出身で、203センチ105キロのパワーフォワード。2021－22シーズンにサンロッカ}