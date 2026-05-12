5月12日（現地時間11日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、敵地クリプトドットコム・アリーナで行われた「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第4戦で、ロサンゼルス・レイカーズ相手に115－110で勝ち切り、4戦全勝のスウィープでシリーズを制した。 NBAでは2017、2018年のゴールデンステイト・ウォリアーズを最後に2連