5月12日、B2東地区の青森ワッツは、ラシャード・ケリーが契約満了に伴い2025－26シーズン限りで退団することを発表した。また同選手の海外クラブへの移籍が合わせて発表された。 アメリカ出身で30歳のケリーは、203センチ102キロのパワーフォワード。2018年より海外7カ国のリーグを渡り歩いたのちに、2024－25シーズンより青森ワッツに加入した。2年目となる