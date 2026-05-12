2018年のデビュー以来、西日本エリアに多くの笑顔を届けてきた「ハローキティ新幹線」が、いよいよ2026年5月17日(日)をもって最終運行を迎えます。8年間にわたる「地域をつないで結ぶ」コンセプトの集大成として、車内ではフィナーレ企画「THANKS! PLAZA」が開催されています。本記事では、ハローキティ新幹線の運行時刻などの情報と最後の乗車チャンスを逃さないためのおトクな切符の活用法まで、ファンならずとも見逃せないラス