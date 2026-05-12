フィギュアスケートのペアでりくりゅうとして親しまれた木下グループ所属の三浦璃来（24）は5月10日に自身のInstagramを更新し、木原龍一（33）との2ショットを公開した。投稿では「ショートケーキになりたかった木原龍一」「ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう」と添え、ホテルニューオータニから贈られたケーキを前にした、やわらかな雰囲気のオフショットを紹介している。