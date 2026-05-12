LPGA Japanは5月8日にInstagramを更新し、明治安田所属の女子プロゴルファー・勝みなみ（27）が米女子ツアー「みずほアメリカズ・オープン」初日に、米ツアー初のホールインワンを達成した瞬間を公開した。投稿では、163ヤードの7番パー3でツアー自身初のホールインワンを決めた勝のショット動画と、試合後のインタビュー動画を紹介している。 【画像】36歳女子