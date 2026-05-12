日本一を争う「りそなグループBリーグチャンピオンシップ」。 長崎ヴェルカの準決勝の相手が決まりました。 リーグの上位8チームで日本一を争う「チャンピオンシップ」。 11日にベスト4が出そろい、一番乗りで準決勝進出を決めていた「長崎ヴェルカ」は「千葉ジェッツ」と対戦することが決まりました。 千葉ジェッツは東地区2位で、これまでのチャンピオンシップ9大会のすべてに出場し