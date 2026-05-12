【その他の画像・動画等を元記事で観る】 asmiが、新曲「JUNK AND PONG」を5月13日に配信リリースする。 ■CDシングル「あわ」にも収録 「JUNK AND PONG」は、クボタカイが書き下ろした楽曲。クボタカイの言葉とasmiの歌声が重なりどんな楽曲が生まれたのか、ファンはリリースを楽しみにしよう。 また、「JUNK AND PONG」と、asmi自身が作詞作曲を手掛けた「東京タワー」が、6月10日に発売されるCDシン