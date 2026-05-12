『GQ JAPAN』の公式Instagramが更新され、宇多田ヒカルが黒いオフショルドレスを身に纏った姿が公開された。 【写真】背中が大きく開いたエレガントな黒のオフショルドレス姿の宇多田ヒカル ■『GQ JAPAN』で見せた宇多田ヒカルの圧倒的な気品 現在発売中の『GQ JAPAN』6月号の表紙を飾っている宇多田。この撮影が行われたのは、ロンドンと東京を行き来する宇多田の多忙なスケジュールの合間を縫って初春の東京で行わ